"Fırat'ın incisi" Rumkale'de cam teras yapımına başlandı - Son Dakika

"Fırat'ın incisi" Rumkale'de cam teras yapımına başlandı

18.02.2021 11:27

"Fırat'ın incisi" Rumkale'nin en güzel göründüğü alana yapılacak cam terasın inşasına başlandı.

" Fırat'ın incisi" Rumkale'nin en güzel göründüğü alana yapılacak cam terasın inşasına başlandı.

Cam teras, Gaziantep Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Fırat Nehri ve Rumkale'yi karşıdan gören sarp kayalıklar üzerinde inşa ediliyor.

Vali Davut Gül, AA muhabirine, cam terasın bölgenin turizme kazandırılması açısından önemli bir proje olduğunu söyledi.

Projeden heyecan duyduğunu dile getiren Gül, şöyle konuştu:

"Rumkale'nin güzelliğini seyretmek için kaleyi tam karşıdan gören yere çok güzel bir cam teras yapıyoruz. İnşaatımız başladı ve haziran ayında tamamlanmış olacak. Bu cam terasın özelliği 270 metrekare olmasıdır. Türkiye'de bulunan cam terasların en büyüğü olacak. Doğaya zarar vermeden çok güzel bir mimariyle yapıyoruz. Aynı zamanda burayla gelen kişilerin Fırat ile buluşması, su sporları yapabilmesi için su sporları merkezi yapıyoruz. İnşallah o da bu sene içinde tamamlanacak. Projenin içinde otopark alanları, satış yerleri gibi yerler de olacak. Bu sene ziyaretçi ağırlayabilecek."

"Cam terasın önünde tarih, medeniyet ve coğrafya var"

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de Fırat havzasının kendileri için büyük bir hazine olduğunu ifade etti.

Cam terasın bitmesiyle bölgenin cazibe merkezi haline geleceğini belirten Şahin, "Cam terasın önünde tarih, medeniyet ve coğrafya var. Aslında çok geç kalınmış. Bizlerin daha önce bu güzelliği dünyaya tanıtmamız gerekiyordu." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamaları adeta fırsata çevirdiklerini vurgulayan Şahin, "Pandemi döneminde yaprak kımıldamadı ama şehir adeta şantiyeye döndü. İçeride ve dışarıda kültürel turizmde ciddi çalışmalarımız var. Aşılamalar yapılıp, inşallah normale döndüğümüzde burada yapılan Türkiye'nin en büyük cam terasında insanları ağırlayacağız." ifadesini kullandı.

Türkiye'de ilk gastronomi şehri olduklarını vurgulayan Şahin, şöyle devam etti:

"Buraya gelen ziyaretçiler Fırat ve Rumkale'ye karşı küşleme kebabını ve baklavasını yiyecek, ardından menengiç kahvesini içecek. Bu güzelliği lezzetle birleştiren bir çalışmanın son noktasındayız. Bunu başardığımız zaman hedefimize ulaşacağız. Milyonlarca insanın buraya gelmesini hedefliyoruz. Bu iş tanıtım ve tesis işi. İnşallah kısa sürede burayı cazibe merkezi yapacağız."

- Rumkale

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından en görkemli 13 kale listesinde yer alan tarihi Rumkale, Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde Merzimen Çayı'nın Fırat Nehri ile birleştiği bölgede yer alıyor.

Hristiyanlar tarafından da kutsal sayılan Rumkale'yi Hazreti İsa'nın havarilerinden Yuhanna'nın Roma döneminde mesken tuttuğu ve kayadan oyma bir odada İncil nüshalarını çoğalttığı rivayet ediliyor.

Fırat Nehri, Gaziantep, Türkiye, Fırat, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 'Fırat'ın incisi' Rumkale'de cam teras yapımına başlandı - Son Dakika


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