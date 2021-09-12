GAZİANTEP - Fırat'ın incisi Rumkale'nin gönüllü tanıtım elçisi: Hasan Yelken - Son Dakika

Yaklaşık 25 yıldır tarihi Rumkale ve çevresini görüntüleyen diş hekimi ve fotoğraf sanatçısı Hasan Yelken, " Türkiye'nin en güzel 10 yerinden biri" olarak tanımladığı bölgenin tanıtımı için çalışmalarını sürdürüyor.

Gaziantep Fotoğraf Sanatı Derneği Başkanlığı görevini de yürüten 58 yaşındaki Hakan Yelken, 1994 yılında ilk kez gördüğü Rumkale'den etkilenerek, hafta sonlarını bölgede geçirmeye başladı.

Bölgenin görsel arşivini oluştururken tarihini de araştıran Yelken, doğa meraklılarının bu hazineden haberdar olması için gönüllü tanıtım elçisi olarak çalışıyor.

Yaklaşık 20 yıl önce 3 günlük "fotomaraton" düzenleyerek, Türkiye'deki fotoğraf meraklılarına bölgeyi tanıtan Yelken'in Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gazi Kültür AŞ Yayınları aracılığıyla " Fırat'ın İncisi: Rumkale" isimli kitabı yayımlandı.

Çeşitli dönemlerde fotoğraf sergileri açarak bölgeyi tanıtmayı sürdüren Yelken, farklı illerde de slayt gösterileriyle fotoğraf meraklılarını Rumkale'ye çekti.

Bölge halkı tarafından da sevilen Yelken, "Türkiye'nin en güzel 10 yerinden biri" olarak tanımladığı Rumkale'de bir süredir Büyükşehir Belediyesince düzenlenen su sporları yarışmaları, çevre düzenlemesi çalışmaları, tekne gezileri ve cam seyir terası gibi turizme yönelik projelerle bölge turizmin geliştirilmesinden memnun.

Yelken, AA muhabirine, 1997 yılında basında Birecik Barajı'nın yapılacağını ve su tutmaya başladığında Fırat kıyılarındaki yerleşim yerlerinin su altında kalacağı yazısını okuyunca bölgeye gittiğini anlattı.

Alanı ilk gezdiğinde çok etkilendiğini ifade eden Yelken, "İlk geldiğimde aşık oldum. Burayı daha önce fazla kimse bilmiyordu ama muhteşem bir kaleydi. Yazıları okudukça tarihini öğrendikçe çok önemli olayların yaşandığı, savaşların olduğu önemli devletlerin burayı ele geçirmek için yıllarca savaştığını öğrendim. Sonra bunu arşivlemeye karar verdim. Elbet birileri bunun farkına varır düşüncesiyle Rumkale'yi belirli aralıklarla gelerek fotoğrafladım." diye konuştu.

"Gelecek kuşaklara kalıcı eser olarak bırakmak istiyorum"

Hasan Yelken, Rumkale ve bölgesinin tarihte çok önemli bir yere sahip olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Özellikle hafta sonları boş zamanlarımda fotoğraf çektim, 2000'li yıllarda video da çekmeye başladım. Elimden geldiğince Rumkale'yi belgeledim. 'Fırat'ın İncisi Rumkale' kitabını yazdım. Fırat fotoğrafçılar buluşmasını yapmıştık ilk kez. O zaman şartlar pek uygun değildi, lokantalar açılmamıştı. Halfeti'de şartları zorlayarak Türkiye'nin her yerinden katılımcıları getirerek düzenledik. Bayağı ses getirdi, bölgeyi, Rumkale'yi, Halfeti'yi tanıttı. Bu bölgeye gelen Türkiye'nin tanınmış fotoğrafçıları veya yurt dışından gelen fotoğrafçılar genelde beni arayarak bu bölgede rehber olmamı ya da yardımcı olmamı istiyorlar. Benim amacım bölgeyi tanıtmak, bölgeyi turizme kazandırmak. Gerçekten Rumkale ülkemizin en güzel 10 yerinden biridir. Eğer Rumkale ve çevresini görmediyseniz, Güneydoğu Anadolu'yu görmemiş sayılırsınız. O yüzden Rumkale'de bazı restorasyonlar devam ediyor ama bu haliyle bile sizi etkileyecektir."

Bölgeyi keşfetmeye devam ettiğini belirten Yelken, "Tek bir amacım var, ülkemiz, bu bölge beni yetiştirdi, ben de ona karşılık, bilgilerimi birikimimi gelecek kuşaklara kalıcı eser olarak bırakmak istiyorum." dedi.