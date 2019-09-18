Fırat'ın incisi Rumkale, Su Sporları Festivali'ne hazırlanıyor

Gaziantep'te Merzimen Çayı'nın Fırat Nehri ile birleştiği bölgede, üç yanı zümrüt yeşili göl ve bunu çevreleyen dik, sarp kayalıklı tepelerle çevrili doğa harikası Rumkale, bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilecek Uluslararası Rumkale Su Sporları Festivali'ne hazırlanıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye tarafından düzenlenecek olan Uluslararası Rumkale Su Sporları Festivali öncesi, bölge incelendi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan başkanlığındaki teknik ekip, Rumkale Kıyı ve Çevre Düzenlemesi Uygulama Projesi kapsamında yürütülen çalışmalarda gelinen son noktayı, yakından gördü.

Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Koruma, Uygulama ve Denetim Bürosu Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarla, Fırat Nehri'yle Merzimen Çayı'nın birleştiği, yüksek kayalarla örtülü bir tepe üzerinde konumlanan, dünyanın görmek için can attığı Rumkale, Uluslararası Rumkale Su Sporları Festivali'ne hazır hale getirilecek.

Açık su yüzme yarışları, dragon bot yarışları, kano yarışları ve gösterilerle renklenecek olan Fırat'ın incisi Rumkale, ekim ayında Uluslararası Rumkale Su Sporları Festivali'yle tarihi günlerinden birini daha yaşayacak.

12 Ekim'de gerçekleştirilecek festivale sayılı günler kala Rumkale Kıyı ve Çevre Düzenlemesi Uygulama Projesi çerçevesinde, bölgede yürüttüğü çevre düzenleme çalışmalarını hızlandıran Büyükşehir, kaldırım ve yol çalışmalarına ivme kazandırdı.

Teknik ekipten Rumkale'deki çalışmalar hakkında bilgi alan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cihan, bölgede yürütülen çevre düzenleme çalışmalarının en kısa sürede tamamlanarak, bölgeyi Uluslararası Rumkale Su Sporları Festivali'ne hazır hale getireceklerini kaydetti.