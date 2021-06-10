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ŞANLIURFA - Fırat'ın suyu Mardin'in bereketli topraklarıyla buluşacak (1) - Son Dakika

ŞANLIURFA - Fırat'ın suyu Mardin'in bereketli topraklarıyla buluşacak (1)

10.06.2021 11:00

Mardin Ovası'nı Fırat'ın suyuyla buluşturacak çalışmalar hızla sürerken, yıl sonuna kadar 5 bin dekar tarım arazisinin sulanması hedefleniyor.

Mardin Ovası'nı Fırat'ın suyuyla buluşturacak çalışmalar hızla sürerken, yıl sonuna kadar 5 bin dekar tarım arazisinin sulanması hedefleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde yürütülen Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce yapılan çalışmalarla 221 kilometre uzunluğundaki Mardin-Ceylanpınar Ana Kanalı'nın tamamlanmasının ardından inşası süren depolama tesisi ve ana kanal üzerindeki şebeke çalışmaları hız kazandı.

Fiziki gerçekleşmenin 80'e ulaştığı depolama ve sulama inşaatlarının tamamlanmasıyla 1 milyon dekarı aşkın tarım arazisi peyderpey Fırat Nehri'nin suyu ile sulanacak. Böylece bölgede yılda 2-3 ürün yetiştirilebilecek, çiftçinin geliri artacak. Proje 100 bini aşkın kişiye iş imkanı sağlayacak.

"Bu çalışma bittikten sonra tarım arazileri suyla buluşmuş olacak"

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 221 kilometre uzunluğundaki yapay nehrin tamamlandığını, bereketli toprakların suyla buluşması için diğer çalışmaların da hızla sürdürüldüğünü söyledi.

Suyun depolanacağı alanın yapımı için çalışmaların devam ettiğini belirten Demirtaş, "Mardin depolama alanı 10 bin dekarlık alana sahip. Bunun yüzde 80'i tamamlanmış durumda. Bu depolama alanı bittikten sonra Allah kısmet ederse 835 bin dekarlık alan çok rahat bir şekilde sulanabilecek. Bunun yanı sıra şebeke ile sulanabilecek olan kanal çalışmaları da hızlı bir şekilde devam ediyor. Bu çalışma da bittikten sonra tarım arazileri suyla buluşmuş olacak." dedi.

"Hem üretim hem de istihdam alanında artış meydana gelecek"

Demirtaş, projenin şimdiden Mardin'e hayırlı olmasını dileyerek, " Türkiye'nin en uzun kanalı. Süveyş kanalından bile çok daha uzun. Panama kanalının da 3 katı büyüklüğünde. Ülke ekonomisine 233 milyon lira civarında gelir sağlamış olacağız. Çok muhteşem bir proje." diye konuştu.

Bereketli toprakların suyla buluşmasından yer altı sularının da önemli derecede etkileneceğini dile getiren Demirtaş, "Yer altından su çekilmeyeceği için bir kere mevcut olan suyu muhafaza edeceğiz. Yapmış olduğumuz Mardin depolama alanı da hem sulamayı sağlayacak hem de yer altındaki su miktarını artırmayı sağlayacak. Topraktaki nem oranı artınca verimlilik de artacak. İnşallah hem üretim artışı olacak hem de istihdam alanında artış meydana gelecek." değerlendirmesinde bulundu.

"GAP bu toprakları sulayacak, bu topraklar da bütün ülke insanını besleyecek"

Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezi Başkanı Mehmet Şerif Öter de GAP suyunun bir an önce toprakla buluşmasını arzu ettiklerini belirtti.

GAP'ın sadece bölge değil Türkiye için hayati bir proje olduğuna işaret eden Öter, "Çünkü GAP bu toprakları sulayacak, bu topraklar da bütün ülke insanını besleyecek. Milli servetimiz topraklarımızın tam işlenmesi için GAP'ın gelmesi ve toprakların suyla buluşması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Öter, yaklaşık 30 yıldır toprakların yer altı sularıyla sulandığına dikkati çekerek, bu projeler sayesinde bölgede sulanmayan alan kalmayacağını kaydetti.

Gölete su bırakıldığında tükenmek üzere olan yer altı sularının seviyesinin de yükseleceğini dile getiren Öter, şöyle konuştu:

"Verim iki katına çıkacak. Bunun yanında çeşitlilik de artacak. Bölgede narenciye, seracılık gelişecek. Yılda iki mahsul alıyoruz, bazı yerlerde yılda 3 mahsul bile elde edilebilir. Mardin Ovası bugün ülkenin hububat ve bakliyat ihtiyacının yüzde 20'sini karşılıyor. GAP'ın gelmesiyle Mardin Ovası ülkemizin ihtiyacının en az yüzde 35'ini karşılayacak duruma gelecek. Çalışmaların hızlanmasında emeği olan herkese teşekkür ediyoruz. Çalışmalar bu tempoyla devam etsin ve bir an önce GAP suyu toprakla buluşsun istiyoruz. Bunu özlemle bekliyoruz."

Öter, yetkililerden, toprağa zarar vermeyecek bilinçli ve planlı sulama yapılmasına yönelik çiftçilere eğitim verilmesini beklediklerini de sözlerine ekledi.

"En kısa zamanda topraklarımızın suyla buluşmasını istiyoruz"

Çiftçi Hasan Kalkan da kuraklık nedeniyle zor günler geçirdiklerini belirterek, "Bu sene kuraklıktan dolayı verim kaybı yaşadık. Bu nedenle GAP Projesi bizim için çok önemli. İnşallah en kısa zamanda topraklarımızın suyla buluşmasını istiyoruz." dedi.

ŞANLIURFA - Fırat'ın suyu Mardin'in bereketli topraklarıyla buluşacak (1)
ŞANLIURFA - Fırat'ın suyu Mardin'in bereketli topraklarıyla buluşacak (1)
ŞANLIURFA - Fırat'ın suyu Mardin'in bereketli topraklarıyla buluşacak (1)
ŞANLIURFA - Fırat'ın suyu Mardin'in bereketli topraklarıyla buluşacak (1)
ŞANLIURFA - Fırat'ın suyu Mardin'in bereketli topraklarıyla buluşacak (1)
ŞANLIURFA - Fırat'ın suyu Mardin'in bereketli topraklarıyla buluşacak (1)
ŞANLIURFA - Fırat'ın suyu Mardin'in bereketli topraklarıyla buluşacak (1)
ŞANLIURFA - Fırat'ın suyu Mardin'in bereketli topraklarıyla buluşacak (1)
ŞANLIURFA - Fırat'ın suyu Mardin'in bereketli topraklarıyla buluşacak (1)

Türkiye, Mardin, Tarım, Fırat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ŞANLIURFA - Fırat'ın suyu Mardin'in bereketli topraklarıyla buluşacak (1) - Son Dakika


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