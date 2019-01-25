Son Dakika Haberleri: Fırat İzgi, Yeni Kitabı 'Siyah Nefes' ile Okuyucularının Karşısında

Fırat İzgi, Yeni Kitabı 'Siyah Nefes' ile Okuyucularının Karşısında

3 saat önce

Adanalı yazar Fırat İzgi, Kelebek Ömrü Kadar Aşk ve Nişantaşı Çocukları kitabından sonra şimdi de Adana'da geçen ve uyuşturucu konulu yeni kitabı Siyah Nefes ile raflardaki yerini almaya hazırlanıyor.

Fırat İzgi, Yeni Kitabı 'Siyah Nefes' ile Okuyucularının Karşısında, System.String[]
Adanalı yazar Fırat İzgi, Kelebek Ömrü Kadar Aşk ve Nişantaşı Çocukları kitabından sonra şimdi de Adana'da geçen ve uyuşturucu konulu yeni kitabı Siyah Nefes ile raflardaki yerini almaya hazırlanıyor.

İlk kitabı Kelebek Ömrü Kadar Aşk'ın 100 bin üzerinde satması ile ünlenen Adanalı yazarın gerçek bir hayat hikayesinden esinlenerek yazdığı yeni romanı okurları tarafından şimdiden merak konusu oldu. İmza günlerine okurlarının ilgi gösterdiği yazar bu yıl İstanbul, Mersin, Kayseri, Osmaniye, Şanlıurfa ve son olarak da Adana'da imza günlerine katıldı. İstanbul Kitap Fuarında 3 bin kişi tarafından satın alınan Nişantaşı Çocukları kitabı, gençler tarafından ilgi gördü. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:07 Kaynak: İHA

Nişantaşı, Adana, Fırat, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kanser Olduğu İçin İntihar Eden Talihsiz Kadın, Ölüme Böyle Gitti Güreş Antrenmanında Fenalaşan Musa, Hastane Yolunda Öldü

Ünlü Türkücü İzzet Altınmeşe'nin Oğlu Fırat Altınmeşe, Sevgilisinin Saldırısına Uğradı Bilet Bulamayan Yolcular, Trenin Önünü Kesti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.1.2019 13:47:39. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fırat İzgi, Yeni Kitabı 'Siyah Nefes' ile Okuyucularının Karşısında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]