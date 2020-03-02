Fırat Kalkanı Bölgesi'ndeki sivillerden TSK'nin İdlib'deki harekatına destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fırat Kalkanı Bölgesi'ndeki sivillerden TSK'nin İdlib'deki harekatına destek - Son Dakika

Fırat Kalkanı Bölgesi'ndeki sivillerden TSK'nin İdlib'deki harekatına destek

6 saat önce

Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Azez halkı ile Aşiretler ve Kabileler Meclisi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Bahar Kalkanı Harekatı'na destek vermek için gösteri ve toplantı düzenledi.

Fırat Kalkanı Bölgesi'ndeki sivillerden TSK'nin İdlib'deki harekatına destek, System.String[]

Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Azez halkı ile Aşiretler ve Kabileler Meclisi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Bahar Kalkanı Harekatı'na destek vermek için gösteri ve toplantı düzenledi.

Ellerinde Türk bayraklarıyla Azez merkezinde toplanan halk, Esed rejimine istifa çağrısında bulunurken Türkiye'nin Bahar Kalkanı Harekatı'na destek mesajları verdi.

Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı gösteride "Suriye halkı olarak her hal ve şartta bölgemizin terör örgütlerinden temizlenmesi ve güvenli bölgenin tesis edilmesi için Türkiye'nin bölgede bulunması talebimizi yineliyor ve destekliyoruz." yazılı dövizler dikkati çekti.

Gösteride, Esed rejimine büyük hasar veren Türk üretimi Silahlı İnsansız Hava Araçları'nın (SİHA) fotoğraflarının bulunduğu pankartlar da taşındı.

Suriye Aşiretler ve Kabileler Meclisi'nden destek toplantısı

Azez'de toplantı yapan Suriye Aşiretler ve Kabileler Meclisi de harekata destek verdiğini ve Türkiye'nin yanında olduğunu belirtti.

Meclis adına konuşma yapan Ebu Ali Sicco, "Bize neden Suriye halkının sadece Türkiye'yi sevdiğini soruyorlar. Biz de onlara diyoruz ki; mazlumların safında yer alan Türkiye'ydi. DEAŞ ve PYD/ PKK terörüne karşı bizi savunan yine Türkiye'ydi. Bugün de katil Esed rejimine karşı Bahar Kalkanı Harekatı'nı başlatarak bizi koruyor." ifadelerini kullandı.

Sicco, "Kanımız, Türk kardeşlerimizin kanına karıştı. Bugün de Türkiye ve Suriye Milli Ordusu'na tüm Suriye'yi kurtarma çağrısı yapıyoruz." dedi.

Bahar Kalkanı Harekatı

Beşşar Esed rejimi, Astana anlaşmaları gereği ateşkes gözlem misyonu için İdlib'de bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına hava saldırısı düzenlemiş, 34 asker şehit olmuştu.

TSK, bunun üzerine Bahar Kalkanı Harekatı'nı başlatırken, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün yaptığı açıklamada, "BM Sözleşmesi'nin 51'inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı ile Adana, Astana ve Soçi mutabakatları çerçevesinde ateşkesi sağlamak, göçü önlemek, bölgede yaşanan insanlık dramını sona erdirerek, birliklerimizin, halkımızın ve hudutlarımızın güvenliğini sağlamak maksadıyla İdlib'deki faaliyetlerimizi sürdürüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 05:46 Kaynak: AA
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