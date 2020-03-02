Fırat Kalkanı Bölgesi'ndeki sivillerden TSK'nin İdlib'deki harekatına destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fırat Kalkanı Bölgesi'ndeki sivillerden TSK'nin İdlib'deki harekatına destek - Son Dakika

Fırat Kalkanı Bölgesi'ndeki sivillerden TSK'nin İdlib'deki harekatına destek

6 saat önce

Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Azez halkı ile Aşiretler ve Kabileler Meclisi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Bahar Kalkanı Harekatı'na destek vermek için gösteri ve toplantı düzenledi.

Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Azez halkı ile Aşiretler ve Kabileler Meclisi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Bahar Kalkanı Harekatı'na destek vermek için gösteri ve toplantı düzenledi.

Fırat Kalkanı Bölgesi'ndeki sivillerden TSK'nin İdlib'deki harekatına destek

Suriye, Fırat, Azez, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 06:13 Kaynak: AA
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