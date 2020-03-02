Fırat Kalkanı Bölgesi'ndeki Suriyeli aşiretlerden TSK'nin İdlib'deki harekatına destek - Son Dakika

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Fırat Kalkanı Bölgesi'ndeki Suriyeli aşiretlerden TSK'nin İdlib'deki harekatına destek
6 saat önce
Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Azez halkı ile Aşiretler ve Kabileler Meclisi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Bahar Kalkanı Harekatı'na destek vermek için gösteri ve toplantı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 06:11 Kaynak: AA
Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Azez halkı ile Aşiretler ve Kabileler Meclisi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Bahar Kalkanı Harekatı'na destek vermek için gösteri ve toplantı düzenledi.
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