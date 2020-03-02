Fırat Kalkanı Bölgesi'ndeki Suriyeli aşiretlerden TSK'nin İdlib'deki harekatına destek - Son Dakika

Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Azez halkı ile Aşiretler ve Kabileler Meclisi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Bahar Kalkanı Harekatı'na destek vermek için gösteri ve toplantı düzenledi.