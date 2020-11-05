Fırat Kalkanı Bölgesi'ndeki Suriyeli öğretmenlere Türkçe eğitimi - Son Dakika

Fırat Kalkanı Bölgesi'ndeki Suriyeli öğretmenlere Türkçe eğitimi

05.11.2020 19:47
Fırat Kalkanı Bölgesi'ndeki Suriyeli öğretmenlere Türkçe eğitimi, System.String[]

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki okullarda görevli Suriyeli öğretmenlere, Türkçe dil eğitimi desteği verilecek.

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki okullarda görevli Suriyeli öğretmenlere, Türkçe dil eğitimi desteği verilecek.

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde görev yapan ve Türkçe derslerine giren öğretmenlere, dil eğitimi programı organize edilecek.

Temel, orta ve ileri seviyede 600 ila 800 saat kurs verilecek eğitim programının iş birliği protokolünün imzalanması amacıyla Valilikte tören düzenlendi.

Törene, Vali Davut Gül, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Vali Yardımcısı Rızvan Eroğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe katıldı.

Vali Gül, törende yaptığı konuşmada, Gaziantep Valiliğinin danışmanlığını yaptığı yerlerde alt yapı çalışmaları, güvenlik, eğitim gibi alanlarda zaman zaman ihtiyaçların olduğuna dikkati çekti.

Bölgedeki ihtiyaçları çözmeye çalıştıklarını ifade eden Gül, şunları kaydetti:

"Bugün de eğitimle ilgili bir konuyu çözüme kavuşturacağız. Valiliğimiz İnsani Yardım Koordinasyon Başkanlığı (İYKM), İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile GAÜN Türkçe Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER) iş birliğiyle, bölgede Türkçe öğrenmek isteyen öğretmenlerimize daha ileri derecede ve profesyonelce eğitim verilecek. İsteğimiz Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde eğitimine devam eden çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin daha nitelikli, daha donanımlı olması. O açıdan da gönüllülerin, isteklilerin dil ihtiyacına karşılık vermek bizim için çok önemliydi. Bir açığımız kapanmış olacak."

Vali Yardımcısı Eroğlu da protokolle 116 öğretmenin değişik seviyelerdeki bilgilerinin ileri seviyeye çıkarılacağını ve sahadaki Türkçe eğitiminin daha da derinleşmesinin sağlanacağını aktardı.

Rektör Prof. Dr. Özaydın ise Türkçe öğrenmek için kendilerine talepte bulunulduğunu ve bu talepleri karşılamaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Konuşmaların ardından iş birliği protokolü imzalandı.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fırat Kalkanı Bölgesi'ndeki Suriyeli öğretmenlere Türkçe eğitimi - Son Dakika


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