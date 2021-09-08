"Kahraman komandolarımızdan teröristlere ağır bir darbe daha! Suriye 'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 13 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi."

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

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