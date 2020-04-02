Fırat Kalkanı Bölgesinde 14 terörist öldürüldü - Son Dakika

Fırat Kalkanı Bölgesinde 14 terörist öldürüldü
6 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 14 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 14 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 14 PKK/YPG'li teröristin Mehmetçik tarafından düzenlenen başarılı operasyonla etkisiz hale getirildiğini ve bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbirin alınmaya devam edileceğini bildirdi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 09:55 Kaynak: İHA
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