Fırat Kalkanı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 3 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik, saldırı hazırlığındaki teröristleri silahlarıyla beraber hendeklere gömmeye devam ediyor. Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist daha bölgedeki ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.