Fırat Kalkanı bölgesinde 5, Pençe-Kilit bölgesinde ise 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/ YPG'li, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde ise 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

"TERÖRİSTLER İÇİN HİÇBİR YER GÜVENLİ DEĞİL"

MSB, Fırat Kalkanı ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerine operasyon düzenledi. MSB'nin konuyla ilgili sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Teröristler için ne Suriye'nin Kuzeyi ne de Irak'ın kuzeyi güvenli ifadelerine yer verildi.

7 TEÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

MSB'den yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Teröristler için ne Suriye'nin ne de Irak'ın kuzeyi güvenli! Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde ise 2 PKK'lı terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi."