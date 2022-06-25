Fırat Kalkanı bölgesinde 5, Pençe-Kilit bölgesinde ise 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Fırat Kalkanı bölgesinde 5, Pençe-Kilit bölgesinde ise 2 terörist etkisiz hale getirildi

25.06.2022 18:54

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), teröristlere geçit vermiyor. Sınır ötesinde yürütülen Fırat Kalkanı bölgesinde 5, Pençe-Kilit bölgesinde ise 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/ YPG'li, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde ise 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

"TERÖRİSTLER İÇİN HİÇBİR YER GÜVENLİ DEĞİL"

MSB, Fırat Kalkanı ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerine operasyon düzenledi. MSB'nin konuyla ilgili sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Teröristler için ne Suriye'nin Kuzeyi ne de Irak'ın kuzeyi güvenli ifadelerine yer verildi.

7 TEÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

MSB'den yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Teröristler için ne Suriye'nin ne de Irak'ın kuzeyi güvenli! Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde ise 2 PKK'lı terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi."

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Kaynak: ANKA

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye, Fırat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fırat Kalkanı bölgesinde 5, Pençe-Kilit bölgesinde ise 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fırat Kalkanı bölgesinde 5, Pençe-Kilit bölgesinde ise 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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