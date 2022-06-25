Fırat Kalkanı bölgesinde 5, Pençe-Kilit bölgesinde ise 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/ YPG'li, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde ise 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MSB, Fırat Kalkanı ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerine operasyon düzenledi. MSB'nin konuyla ilgili sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Teröristler için ne Suriye'nin Kuzeyi ne de Irak'ın kuzeyi güvenli ifadelerine yer verildi.
MSB'den yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Teröristler için ne Suriye'nin ne de Irak'ın kuzeyi güvenli! Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde ise 2 PKK'lı terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi."
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