Fırat Kalkanı bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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Fırat Kalkanı bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
6 saat önce
MSB: "Fırat Kalkanı bölgesinde 1, Zeytin Dalı bölgesinde 3 ve Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.
MSB: "Fırat Kalkanı bölgesinde 1, Zeytin Dalı bölgesinde 3 ve Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/ YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi."
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 11:20 Kaynak: İHA
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