Fırat Kalkanı Bölgesinde Karne Heyecanı
14 dakika önce
Suriye'nin kuzeyinde terörden temizlenen okullarda eğitim gören öğrenciler karnelerini alarak yarıyıl tatiline başladı.
Suriye
'nin kuzeyinde terörden temizlenen okullarda eğitim gören öğrenciler karnelerini alarak yarıyıl tatiline başladı.
Suriye'nin kuzeyinde Fırat
Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan bölgelerde eğitim gören yüz binlerce öğrenci karne aldı.
Halep ilinin kuzeyindeki Azez
ilçesindeki Bedir El- Kübra İlkokulundaki karne dağıtımına Kilis
Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt
ve beraberindeki heyet katıldı.
Öğrencilere hediyeler de dağıtıldı.
Azez Eğitim Müdürü Muhammed Nadir Horani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün okulumuzda öğrencilerimize karnelerini veriyoruz. Okulumuz terör yüzünden zarar görmüştü ancak Türk kardeşlerimizin desteğiyle kısa sürede yeniden eğitime kapılarını açtı. Türk kardeşlerimize çok teşekkür ediyoruz. Öğrencilerime iyi tatiller diliyorum." ifadelerini kullandı.
9 yaşındaki 3. sınıf öğrencisi Ömer Seyyid de karne alacağı için sevinçli olduğunu ifade ederek,"Karnemi almak için okuldayım. Sınıf arkadaşlarımı çok seviyorum. Öğretmen olmak istiyorum." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 04:21 Kaynak: AA
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