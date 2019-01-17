Son Dakika Haberleri: Fırat Kalkanı Bölgesinde Karne Heyecanı

Fırat Kalkanı Bölgesinde Karne Heyecanı

14 dakika önce

Suriye'nin kuzeyinde terörden temizlenen okullarda eğitim gören öğrenciler karnelerini alarak yarıyıl tatiline başladı.

Fırat Kalkanı Bölgesinde Karne Heyecanı, System.String[]
Suriye'nin kuzeyinde terörden temizlenen okullarda eğitim gören öğrenciler karnelerini alarak yarıyıl tatiline başladı.

Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan bölgelerde eğitim gören yüz binlerce öğrenci karne aldı.

Halep ilinin kuzeyindeki Azez ilçesindeki Bedir El- Kübra İlkokulundaki karne dağıtımına Kilis Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt ve beraberindeki heyet katıldı.

Öğrencilere hediyeler de dağıtıldı.

Azez Eğitim Müdürü Muhammed Nadir Horani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün okulumuzda öğrencilerimize karnelerini veriyoruz. Okulumuz terör yüzünden zarar görmüştü ancak Türk kardeşlerimizin desteğiyle kısa sürede yeniden eğitime kapılarını açtı. Türk kardeşlerimize çok teşekkür ediyoruz. Öğrencilerime iyi tatiller diliyorum." ifadelerini kullandı.

9 yaşındaki 3. sınıf öğrencisi Ömer Seyyid de karne alacağı için sevinçli olduğunu ifade ederek,"Karnemi almak için okuldayım. Sınıf arkadaşlarımı çok seviyorum. Öğretmen olmak istiyorum." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 04:21 Kaynak: AA

Azez, Fırat, Suriye, Güncel
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