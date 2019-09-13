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-Fırat Kalkanı Bölgesinde Okullar Açıldı

30 dakika önce

- Fırat Kalkanı bölgesinde okullar açıldıHALEP - Suriye'de DEAŞ terör örgütünden temizlenen Fırat Kalkanı bölgesinde 2019-2020 eğitim öğrenim yılı baladı.

- Fırat Kalkanı bölgesinde okullar açıldı

HALEP - Suriye'de DEAŞ terör örgütünden temizlenen Fırat Kalkanı bölgesinde 2019-2020 eğitim öğrenim yılı baladı. Bölgedeki Azez, Mare, Cerablus, ElBab ve Çobanbey ilçelerinde okullarda eğitim başlandı.

Suriye'de PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütünden temizlenen Fırat Kalkanı bölgesinde DEAŞ'ın bombalı, rejimin ise hava saldırılarında yıkılan okulların, Milli Eğitim Bakanlığı ile Türk yardım kuruluşlarının desteğiyle yeniden onarılan okullar eğitim için açıldı. Ülkede devam eden savaş nedeniyle uzun zamandır eğitimden mahrum kalan çocuklar okulun ilk günlerinde heyecan ve sevinç yaşadılar. Fırat Kalkanı bölgesinde bulunan Kahraman Şehit Binbaşı Bülent Albayrak ilk, orta ve lise okulunu ziyaret eden İHA kamerası öğrencilerin sevincini ve heyecanını yansıttı. Halep'e bağlı Bizah kentindeki Milli Eğitim Müdürü Salih Elhüseyin Elakil İHA'ya yaptığı açıklamada, "2019-2020 Eğitim öğretim yılının ikinci haftasına girdik. Bizah kentinde bulunan 42 okulda yaklaşık 14 bin 500 ilk okul, orta okul ve lise öğrencisini kaydettik. Türk kardeşlerimizin desteği ile öğrencilere okul malzemesi sağlayacağız" ifadelerini kullandı. Okulların tek eksiği bilgisayar öğretme ve denetim salonlarının olmaması olduğunu belirterek, "Öğretmenlerimizin maaşlarını Türkiye temin ediyor" dedi.

-Fırat Kalkanı Bölgesinde Okullar Açıldı

Suriye, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 12:10 Kaynak: İHA
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