Fırat Kalkanı bölgesinde roketli saldırı: 1 polis şehit - Son Dakika
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Fırat Kalkanı bölgesinde roketli saldırı: 1 polis şehit

22.04.2022 23:33
Fırat Kalkanı bölgesinde roketli saldırı: 1 polis şehit

EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), Fırat Kalkanı bölgesinde yer alan Mare Soran'da, teröristlerce yapılan roketli saldırıda özel harekat polisi Aytaç Altunörs'ün şehit olduğunu açıkladı.

EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), Fırat Kalkanı bölgesinde yer alan Mare Soran'da, teröristlerce yapılan roketli saldırıda özel harekat polisi Aytaç Altunörs'ün şehit olduğunu açıkladı.

EGM'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Fırat Kalkanı harekat bölgesinde yer alan Mare Soran'da, PKK/PYD'nin kontrolündeki bölgeden, kontrol noktasına teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda, kahraman özel harekat polisimiz Aytaç Altunörs şehit olmuştur. Kahraman şehidimize Allah'tan rahmet dileriz. Ailesi, teşkilatımız ve milletimizin başı sağ olsun."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, sosyal medya üzerinden, Aytaç Altunörs'ün ailesine, polis teşkilatı ve Türk milletine başsağlığı dileğinde bulundu.


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Emniyet Genel Müdürlüğü, Özel Harekat, Fırat, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Fırat Kalkanı bölgesinde roketli saldırı: 1 polis şehit - Son Dakika
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