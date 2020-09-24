Fırat Kalkanı bölgesinde terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye yardım eden kişi tutuklandı - Son Dakika

Fırat Kalkanı bölgesinde terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye yardım eden kişi tutuklandı

Suriye'de Fırat Kalkanı bölgesindeki El-Bab kentinde terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye yardım ettiği gerekçesiyle yakalanan kişi yerel mahkemece tutuklandı.

Fırat Kalkanı bölgesinde terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye yardım eden kişi tutuklandı, System.String[]

Suriye'de Fırat Kalkanı bölgesindeki El-Bab kentinde terör örgütü PKK/PYD/ YPG'ye yardım ettiği gerekçesiyle yakalanan kişi yerel mahkemece tutuklandı.

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, El-Bab ve Kabbasin beldesinde bulunan yerel kolluk kuvvetlerine Valilik koordinesinde danışmanlık hizmeti verildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeye yer verildi:

"Suriye'de terör örgütü PKK-PYD/YPG'ye yardım ve yataklık eden bir şahıs yakalanmış olup yerel adli makamlarca tutuklanmıştır."

Terör, Fırat, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 23:19 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fırat Kalkanı bölgesinde terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye yardım eden kişi tutuklandı - Son Dakika

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