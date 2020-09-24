Fırat Kalkanı bölgesinde terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye yardım eden kişi tutuklandı

Suriye'de Fırat Kalkanı bölgesindeki El-Bab kentinde terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye yardım ettiği gerekçesiyle yakalanan kişi yerel mahkemece tutuklandı.

Suriye'de Fırat Kalkanı bölgesindeki El-Bab kentinde terör örgütü PKK/PYD/ YPG'ye yardım ettiği gerekçesiyle yakalanan kişi yerel mahkemece tutuklandı. Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, El-Bab ve Kabbasin beldesinde bulunan yerel kolluk kuvvetlerine Valilik koordinesinde danışmanlık hizmeti verildiği belirtildi. Açıklamada, şu ifadeye yer verildi: "Suriye'de terör örgütü PKK-PYD/YPG'ye yardım ve yataklık eden bir şahıs yakalanmış olup yerel adli makamlarca tutuklanmıştır."

Son Dakika

Türk Bayrağının indirilmeye çalışılmasıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı! Polis hemen müdahale etmiş

Kıskanç koca karısını zehirledi! Hem kadın hem de emzirdiği bebeği yaşamını yitirdi

İpsala Sınır Kapısı'nda rüşvet çarkı çökertildi! Paralar memurların evlerinden çıktı

Kullanılmış prezervatifleri temizleyip yeniden satmaya çalışan şahıstan pişkin savunma: Kötü bir şey yapılmadı

Luis Suarez, gözyaşlarıyla veda etti ve kulübü eleştirdi: Barcelona bana güvenmedi

Kanalizasyondan çıkarılan dekor sıçan görenleri şaşkına çevirdi

Baltalı katil zanlısına müebbet hapis cezası verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biber reçeli şaşkınlığı: İlk kez duydum, o nasıl oluyor?