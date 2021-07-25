MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde operasyonlar devam ediyor - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde sivil bir kadını yaralayan teröristlere yönelik operasyonların devam ettiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/ YPG, hedef gözetmeksizin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerindeki sivilleri hedef almaya devam ediyor. Fırat Kalkanı bölgesinde sivil, masum bir kadını yaralayan teröristlere Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından operasyonlara devam edilmektedir" denildi.