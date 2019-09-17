Fırat Kalkanı bölgesinde yüzler "Sınırsız Şenlik" ile güldü

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde çocuklar için 3. Sınırsız Şenlik düzenledi.

Uluslararası Mülteci Hakları Derneğinin Suriye'de savaş mağduru çocuklar için geleneksel olarak düzenlediği "Sınırsız Şenlikler" etkinliğinin üçüncüsü başladı. Kilis Valiliği, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), UMDH ve İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfının katkılarıyla Kilis'in karşısındaki Azez ilçesinin Burakatı köyü'de düzenlenen şenliğe çoğunluğu Türkmen 500'den fazla çocuk katıldı. Bir hafta boyunca devam edecek etkinliğin ilk gününde çocuklar, sokak oyunları, gösteriler, atölye çalışmaları ve çeşitli yarışmalarla doyasıya eğlendi. Türkiye'den gönüllülerin de katıldığı programda çocuklara "Bir Kutu Gelecek" isimli içi kırtasiye malzemeleri ve oyuncak ile dolu kutular dağıtıldı. Bu kutularla birlikte her bir çocuğun 1 yıllık kırtasiye ihtiyacı karşılanmış olacak. Azez ilçesinin Burakatı köyünde başlayan şenlik, Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan diğer bölgelerde de 5 gün boyunca sürecek. 21 Eylül'e kadar sürecek şenliğin son günü ise Kilis Elbeyli Geçici Barınma Merkezi'nde olacak.

Etkinliğin proje koordinatörü Eda Nur Aydın, şenlikleri savaş mağduru çocukları mutlu etmek için organize ettiklerini belirterek, "Çocukların eğitimine katkı vermek istiyoruz. Savaş mağduru olmaları eğitimlerinin önüne geçmemeli. Burada çocuklar için gösteriler ve tiyatro oyunları sergiliyoruz" diye konuştu.

Suriye'de okula başlayan 5 bin çocuğa kırtasiye malzemesi sağlamayı hedeflediklerini aktaran Aydın, Fırat Kalkanı bölgesindeki 5 okulda buna benzer etkinlikler gerçekleştireceklerini ifade etti.

"İnşallah bu oyunlar benim memleketimde de olur"

Şenliğe katılan 9 yaşındaki İman Hayr, "DEAŞ'tan kaçarak Azez bölgesindeki kampa yerleştik. Türkiye'den gelen abilerin, ablaların yaptığı bu şenlikle çok eğlendik. Bu programı yapanlara ve Türkiye'ye teşekkür ediyorum" dedi.

8 yaşındaki Ayşe El Hasan da, "Ben Halep'tenim. İnşallah bundan sonra hep böyle şenlikler olur. Halep'i çok özledim, evimi çok özledim. Hayatımda ilk defa böyle bir etkinliğe katıldım. İnşallah benim memleketim düzelir ve bu oyunlar orada da olur" diye konuştu.

"Çocukların ayakkabısız dolaştığını görmek içimizi burkuyor"

Bu yıl ikinci kez etkinliğe katıldığını aktaran gönüllülerden Salih Sarı, "Burada Suriye'de farklı yerleşim bölgelerinde köylerde okullarda çocuklarla birlikte eğlenmeye, onları mutlu etmeye gayret gösteriyoruz. Tabi buraya ilk geldiğimizde çocukların zor durumda olduğunu görmek onların üstündeki kıyafetlerin yırtık olduğunu, ayakkabısız şekilde dolaştığını görmek bizim içimizde bir burukluk oluşturuyor. Onların bu zor durumlarına, onlara yardım etmek adına buradayız. Onlarla oyun oynadığınız dans ettiğiniz zaman onların mutlu olduğunu görebilmek onların eğlendiğini onların seviniyor olduğunu görmek bizim için geleceğe dair bir umut vadediyor" dedi.

"Her yıl yüzlere tebessüm yerleştirmek için geliyoruz"

Dernek gönüllülerinden Fatih Alibaz Dursun ise şöyle konuştu:

"Bu sene üçüncüsünü düzenliyoruz. Tabi bu bölgedeki çocuklar savaş ortamında yaşadıkları için eğlenme imkanları, gülme imkanları, mutlu olma imkanları çok kısıtlı. Sınırsız Şenlik onları bu savaş ortamından çıkarıp bir nebze olsun sevindirmek, bir nebze olsun yüzlerine tebessüm yerleştirmek için buraya geliyor her sene. Tabi çocuklara hediye de dağıtılıyor, ciddi oyunlar da oynanıyor, ben üçünde de görev almış biri olarak çocukların yüzlerindeki gözlerindeki o tebessümü gördüğüm için çok mutluyum o yüzden Sınırsız Şenlik'te görev alıyorum."

Suriye'nin çatışma halindeki bölgelerinden kaçarak Türkiye Fırat Kalkanı ve Zeytindalı operasyonlarıyla güvenli hale getirilen bölgelerde bugün 2 milyondan fazla insan yaşam mücadelesi veriyor. Fırat Kalkanı bölgesi son 3 yılda ülkenin en güvenilir ve huzurlu alanı olduğu için çok sayıda göç alırken, aynı zamanda Türkiye'den de geri dönüşler yaşandı. Beşar Esed rejiminin abluka, yoğun saldırılar ve tehcir ile yerinden ettiği on binlerce sivil son 2 sene içinde bu bölgeye sığındı. Çoğunlukla çadır kamplarda kalan bu insanlar arasında en çok zorlanan hiç şüphesiz çocuklar oldu. 800 bin çocuğun yaşadığı tahmin edilen sınır bölgesinde okul çağında 400 bin çocuk var. Bu çocukların yaklaşık 200 bini Türkiye'nin bölgede eğitim için yaptığı faaliyetler ile eğitime kavuştu. Kayıp bir nesil olmaması için yürütülen çalışmalar tüm hızıyla devam ederken hala okula gidemeyen on binlerce çocuk bulunuyor. Bölgede Türkiye'nin desteğiyle tam 500 okul yeniden faaliyete geçirildi. Fırat Kalkanı bölgesindeki okullar yaklaşık 3 yıllık DEAŞ esareti altında büyük hasar almıştı. Örgüt eğitimi yasaklamış, okulları ise terör eylemleri için kullanmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı ve Maarif Vakfı desteğiyle eğitim alanında da önemli adımlar atıldı. Bölgede muhaliflere bağlı eğitim müdürlükleri kurularak zarar gören okullar tespit edildi ve onarım çalışmaları başlatıldı. Bu kapsamda 500 civarı okul tamir edilerek eğitim vermeye hazır hale getirildi. Restorasyon çalışmaları tamamlanan okullara gerekli eğitim malzemelerinin büyük bir kısmı yine Türkiye'den geldi. Eğitim seferberliği kapsamında okullarda görev alacak öğretmenlere de özel kurslar verildi. 6 bin öğretmen, Türkiye'nin verdiği formasyon eğitimlerini tamamlayarak göreve başladı.