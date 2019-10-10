Son Dakika Haberleri: Fırat kalkanı bölgesindeki el bab'ta terör motosikletli saldırısı
Son Dakika Güncel Fırat kalkanı bölgesindeki el bab'ta terör motosikletli saldırısı

Fırat kalkanı bölgesindeki el bab'ta terör motosikletli saldırısı

2 saat önce

Fırat Kalkanı bölgesindeki El Bab'ta terör motosikletli saldırısı.

Fırat Kalkanı bölgesindeki El Bab'ta terör motosikletli saldırısı

Fırat kalkanı bölgesindeki el bab'ta terör motosikletli saldırısı

Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 04:17 Kaynak: DHA
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