Fırat kalkanı bölgesindeki el bab'ta terör motosikletli saldırısı
2 saat önce
Fırat Kalkanı bölgesindeki El Bab'ta terör motosikletli saldırısı.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 04:17 Kaynak: DHA
Fırat Kalkanı bölgesindeki El Bab'ta terör motosikletli saldırısı
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