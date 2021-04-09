Fırat Kalkanı bölgesindeki Mehmetçiklere taciz atışı yapan 4 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesindeki Mehmetçiğe Tel Rıfat bölgesinden taciz atışı yapan 4 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin saldırı girişimlerine misliyle karşılık verildiği belirtildi.
Fırat Kalkanı bölgesindeki Mehmetçiklere Tel Rıfat bölgesinden taciz atışı yapan 4 teröristin, komandolarca anında karşılık verilerek etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Kaynak: AA
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