MİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 PKK/ YPG'li teröristin, düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Teröristlerin bölgeye yönelik saldırıları karşılıksız kalmadı, kalmayacak" denildi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika