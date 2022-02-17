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Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 9 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 9 terörist etkisiz hale getirildi

17.02.2022 11:09
Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 9 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 9 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Saldırı hazırlığındaki teröristleri inlerinde vurmaya devam ediyoruz. Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 9 PKK/YPG'li terörist kahraman komandolarımızın müdahalesiyle etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

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Saldırı, Fırat, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 9 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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