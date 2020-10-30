Son dakika haberleri! MSB: 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
30.10.2020 14:59
Son dakika haber: MİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin, etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/ YPG'li teröristin, etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.
ANKARA, -
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