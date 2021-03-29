Milli Savunma Bakanlığı tarafından Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/ YPG'li terörist etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirilmesine yönelik paylaşım yapıldı. Paylaşımda, "Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" ifadesi kullanıldı.
(Mustafa Cenik/İHA)
Kaynak: İHA
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