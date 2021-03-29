Son dakika! MSB: "2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" - Son Dakika

Son dakika! MSB: "2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi"

29.03.2021 11:17
Son dakika! MSB:

Son dakika haber... Milli Savunma Bakanlığı tarafından Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/ YPG'li terörist etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirilmesine yönelik paylaşım yapıldı. Paylaşımda, "Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" ifadesi kullanıldı.

(Mustafa Cenik/İHA)

Son dakika! MSB: 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Taciz, Fırat, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika! MSB: '2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi' - Son Dakika


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