Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 4 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 4 terörist etkisiz hale getirildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı Harekatı bölgesine taciz atışı yapan PKK/ YPG'li 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 4 PKK/YPG'li terörist kahraman komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi" denildi.
Haber: ANKARA,
Kaynak: DHA
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