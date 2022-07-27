Fırat Kalkanı Harekat Alanı bölgesinde 2 asker şehit oldu (2) - Son Dakika
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Fırat Kalkanı Harekat Alanı bölgesinde 2 asker şehit oldu (2)

27.07.2022 07:46
Fırat Kalkanı Harekat Alanı bölgesinde 2 asker şehit oldu (2)

BAKAN AKAR'DAN TAZİYE MESAJIMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Tankçı Sözleşmeli Er Mevlüt Yoğurtçu ve şehit Tankçı Sözleşmeli Er Mert Otal için taziye mesajları yayımladı.

BAKAN AKAR'DAN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit  Tankçı Sözleşmeli Er Mevlüt Yoğurtçu ve şehit Tankçı Sözleşmeli Er Mert Otal için taziye mesajları yayımladı. Bakanlığın Twitter'daki hesabından paylaşılan mesajlarda, "Kahraman silah arkadaşımız, 26 Temmuz 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" denildi.


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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Aleksandr Kubrakov ile görüştü. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Aleksandr Kubrakov ile görüştü. Bakan Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Aleksandr Kubrakov ile görüştü Bakan Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Aleksandr Kubrakov ile görüştü
Kaynak: DHA

Hulusi Akar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fırat Kalkanı Harekat Alanı bölgesinde 2 asker şehit oldu (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fırat Kalkanı Harekat Alanı bölgesinde 2 asker şehit oldu (2) - Son Dakika
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