Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar , şehit Tankçı Sözleşmeli Er Mevlüt Yoğurtçu ve şehit Tankçı Sözleşmeli Er Mert Otal için taziye mesajları yayımladı. Bakanlığın Twitter 'daki hesabından paylaşılan mesajlarda, "Kahraman silah arkadaşımız, 26 Temmuz 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" denildi.

Kaynak: DHA

Hulusi Akar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Fırat Kalkanı Harekat Alanı bölgesinde 2 asker şehit oldu (2) - Son Dakika

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