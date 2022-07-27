Oğlu şehit düşmeden 11 gün önce şehitler için söylediği türkü yürekleri dağladı - Son Dakika
Üye Girişi

Oğlu şehit düşmeden 11 gün önce şehitler için söylediği türkü yürekleri dağladı

27.07.2022 12:28
Oğlu şehit düşmeden 11 gün önce şehitler için söylediği türkü yürekleri dağladı

Fırat Kalkanı Harekat Alanı bölgesinde terör saldırısı sonrasında şehit düşen Tankçı Sözleşmeli Er Mevlüt Yoğurtcu'nun babası Şahin Yoğurtcu'nun besteleyerek 16 Temmuz'da sosyal medya hesaplarına yer verdiği ve "Şehit olmuş benim kınalı kuzum" sözlerine yer verdiği türkü yürek dağladı.

Fırat Kalkanı Harekat Alanı bölgesinde terör saldırısı sonrasında şehit düşen Tankçı Sözleşmeli Er Mevlüt Yoğurtcu'nun babası Şahin Yoğurtcu'nun besteleyerek 16 Temmuz'da sosyal medya hesaplarına yer verdiği ve "Şehit olmuş benim kınalı kuzum" sözlerine yer verdiği türkü yürek dağladı.

Fırat Kalkanı Harekat Alanı bölgesinde terör örgütü tarafından açılan taciz ateşi sonrasında şehit düşen Tankçı Sözleşmeli Er Mevlüt Yoğurtcu'nun babası Şahin Yoğurtçu'nun şehitler için bestelediği türkü sosyal medyada yüzlerce kişi tarafından paylaşıldı. Baba Şahin Yoğurtçu, söz ve müziği kendisine ait olan ve şehitler için bağlama eşliğinde söylediği türküyü 16 Temmuz tarihinde sosyal medya hesabından paylaştı. Oğlu Mevlüt Yoğurtcu şehit düşmeden 11 gün önce Şahin Yoğurtcu'nun şehitler için söylediği ve "Şehit olmuş benim kınalı kuzum" sözlerine yer verdiği türkü yürekleri dağladı.

Şahin Yoğurtcu, oğlu Tankçı Sözleşmeli Er Mevlüt Yoğurtcu'nun şehit haberini de sosyal medya hesabından duyurdu. Şahin Yoğurtcu, yaptığı paylaşımda, Oğlum Mevlüt Yoğurtcu şehit oldu" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, Çankırı doğumlu olan Şehit Mevlüt Yoğurtçu'nun Ankara'da yaşadığı, evli ve 1 çocuklu olduğu bilgisine ulaşıldı. Şehit Tankçı Sözleşmeli er Mevlüt Yoğurtcu'nun naaşı Ahmet Akseki camiinde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ankara Pursaklar 'da toprağa verileceği öğrenildi.

(Serkan Şansever - Recep Arslan - İHA)

YORUMLAR
500
Şehit asker Mevlüt Yoğurtcu'nun ailesine acı haber verildi Şehit asker Mevlüt Yoğurtcu'nun ailesine acı haber verildi Oğlu şehit düşmeden 11 gün önce şehitler için söylediği türkü yürekleri dağladı Oğlu şehit düşmeden 11 gün önce şehitler için söylediği türkü yürekleri dağladı
Kaynak: İHA

Fırat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Oğlu şehit düşmeden 11 gün önce şehitler için söylediği türkü yürekleri dağladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:26 Nazmi Bilgin'e açıkça soruyoruz: İnternet medyasında çalışan emekçiler gazeteci değil mi?
12:08 Ticarette kar haddi var mı? Hızla artan fiyatlar sonrası Diyanet'ten dikkat çeken fetva!
12:03 Fenerbahçe'nin hedefinde İranlı golcü var! Yıllar önce Rizespor nedeniyle caza almıştı
12:02 Yumurta fiyatlarına tepki gösteren Demet Akalın taksiciden aldığı bilgiyi paylaştı: Suriyelilere bedava yem veriliyor
11:46 Öğretmenlerin ek ders ücretlerinde değişikliğe gidildi
11:39 Antalya'da kaçak kazı yapan şahıslara jandarmadan suçüstü!
11:37 Ankapark'ın geleceği için yapılan ankette 4 öneri ön plana çıktı
11:22 Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunu geçmek için bugün Dinamo Kiev ile karşılaşacak! İşte muhtemel 11
11:08 Suluova Belediyesi'nde çalışanların maaşlarına yapılan yüzde 60'lık zam halaylar eşliğinde kutlandı
11:03 Güne yükselişle başlayan gram altın 988 lira seviyesinden alıcı buluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2022 13:08:26. #1.13#
SON DAKİKA: Oğlu şehit düşmeden 11 gün önce şehitler için söylediği türkü yürekleri dağladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement