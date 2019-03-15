Fırat Kalkanı Harekat Alanında Bir Asker Şehit Oldu
45 dakika önce
Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Fırat Kalkanı harekat alanında bir askerin şehit olduğu bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Fırat
Kalkanı harekat alanında bir askerin şehit olduğu bildirildi.
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Daire Başkanlığından yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı harekat alanında icra edilen görevler esnasında bir askerin şehit olduğu belirtilerek, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri
ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesi kullanıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 05:00 Kaynak: AA
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