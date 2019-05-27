Son Dakika Haberleri: Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde yaralanan askerin şehit olması

Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde yaralanan askerin şehit olması

2 saat önce

Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde 30 Nisan'da PKK/YPG'li teröristlerin saldırısı sonucu yaralanan ve Gaziantep'te tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yaşar Yıldırım, memleketi Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı.

Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde yaralanan askerin şehit olması, System.String[]
Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde 30 Nisan'da PKK/YPG'li teröristlerin saldırısı sonucu yaralanan ve Gaziantep'te tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yaşar Yıldırım, memleketi Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı.
Gaziantep'teki törenin ardından şehit Yaşar Yıldırım'ın (23) cenazesi, helikopterle Mersin'in Bozyazı ilçesine getirildi.
Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, Kaledibi Mahallesi'ndeki teyzesinin evinde aileden helallik alınmasının ardından, törenin düzenleneceği Merkez Büyük Cami'ye götürüldü.
Şehidin ağabeyi Süleyman Yıldırım, başına kardeşinin asker kepini takıp, sırtına Türk bayrağı bağlayarak camideki törene katıldı. Bazı aile yakınları da Yıldırım'ın tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.
İl Müftüsü Şaban Kondi'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Ak Mezarlık'ta toprağa verildi.
Cenaze törenine, şehidin babası Ali, ağabeyi Süleyman, kardeşi Murat Yıldırım ve aile yakınları ile Vali Ali İhsan Su, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, bazı milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Bu arada, şehidin üç çocuklu ailenin en küçüğü ve bekar olduğu, annesi Fatma Yıldırım'ın da yaklaşık 6 yıl önce vefat ettiği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 02:01 Kaynak: AA
Gaziantep, Mersin, Fırat, Güncel
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