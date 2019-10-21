Son Dakika Haberleri: Fırat Kalkanı Harekât Bölgesi'nde yaralanan asker şehit oldu
Son Dakika Güncel Fırat Kalkanı Harekât Bölgesi'nde yaralanan asker şehit oldu

Fırat Kalkanı Harekât Bölgesi'nde yaralanan asker şehit oldu

1 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde teröristlerce yapılan saldırıda ağır yaralanan Piyade Uzman Çavuş Umut Coşkun'un, hastanede şehit olduğunu açıkladı.

Fırat Kalkanı Harekât Bölgesi'nde yaralanan asker şehit oldu, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde teröristlerce yapılan saldırıda ağır yaralanan Piyade Uzman Çavuş Umut Coşkun'un, hastanede şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde 16 Ekim 2019 tarihinde PKK/ YPG'li teröristlerce yapılan keskin nişancı ve havan atışı saldırısında ağır yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen bir kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 21 Ekim 2019 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.


Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 10:12 Kaynak: DHA
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Fırat Kalkanı Bölgesinde yaralanan asker şehit oldu
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