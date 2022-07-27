Şehit düşen Sözleşmeli Er Mevlüt Yoğurtçu'nun önceden sarf ettiği sözler yürek yaktı: Belki ben de şehit olurum

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Piyade Sözleşmeli Er Mevlüt Yoğurtçu'nun şehit olduğu haberini, Altındağ ilçesindeki anne ve babası ile Keçiören'de oturan eşine sağlık ekibi eşliğinde eve gelen askeri yetkililer verdi. Acı haberi alan aile, şehidin yakınları yasa boğuldu.

EVİNİ TÜRK BAYRAĞI ASILDI

Şehidin kendi evinin bulunduğu sokak ile baba evinin bulunduğu siteye komşuları tarafından Türk bayrakları asıldı. Belediye görevlilerince her iki evin önünde kurulan çadırda şehidin yakınlarına, taziye ziyaretinde bulunuldu. Taziye çadırlarında şehit için Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

ŞEHİT OLMADAN 6 SAAT ÖNCE EŞİNİ ARADI

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mevlüt Yoğurtçu'nun, ailenin tek çocuğu olduğu, 2 yıl önce evlendiği ve 1 yaşında oğlu olduğu öğrenildi. Yaklaşık 5 yıldır bu görevi yürüten Yoğurtçu'nun, şehit olmadan yaklaşık 6 saat önce eşi Duygu Yoğurtçu ile görüştüğü ve oğlu Yağız Efe Yoğurtçu'yu özlediği için 3 gün sonra izne çıkıp Ankara'ya geleceğini söylediği belirtildi.

"BELKİ BEN DE ŞEHİT OLURUM"

Şehidin akrabası Mahir Yılmaz, "Yakın zamanda izne gelecekti. Asker olmayı hep istiyordu. Hatta bir gün 'Belki ben de şehit olurum' demişti. Hatta kızmıştım, 'ağzını hayra aç' demiştim" ifadelerini kullandı. Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mevlüt Yoğurtçu'nun cenazesi, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde ikindi sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Pursaklar Şehitliği'nde toprağa verilecek.