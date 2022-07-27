Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde şehit olan 2 askerin naaşı memleketlerine uğurlandı - Son Dakika
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Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde şehit olan 2 askerin naaşı memleketlerine uğurlandı

27.07.2022 09:59
Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde şehit olan 2 askerin naaşı memleketlerine uğurlandı

Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu şehit olan 2 askerin cenazesi, Gaziantep Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından memleketlerine gönderildi.

Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu şehit olan 2 askerin cenazesi, Gaziantep Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından memleketlerine gönderildi.

Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde dün bölücü terör örgütü mensuplarınca üs birliğine açılan taciz ateşi sonucu yaralanan ve kaldırıldıkları hastanede kurtarılamayan tank sözleşmeli erler Mevlüt Yoğurtcu ile Mert Otal için Gaziantep Havalimanı'nda tören düzenlendi.

Kilis'teki işlemlerinin ardından kara yoluyla Gaziantep'e getirilen Yoğurtcu ve Otal'ın Türk bayrağına sarılı tabutları, silah arkadaşlarının omuzunda pistte kurulan alana getirildi.

Törene, şehidin yakınları Gaziantep Valisi Davut Gül, Kilis Valisi Recep Soytürk, 6. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay ile diğer protokol üyeleri ile şehidin silah arkadaşları katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması, şehitlerin öz geçmişinin okunması ve İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından okunan duanın ardından Yoğurtcu'nun cenazesi Ankara'ya, Otal'ın cenazesi ise Kırıkkale'ye gönderilmek üzere askeri uçağa alındı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde şehit olan 2 askerin naaşı memleketlerine uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde şehit olan 2 askerin naaşı memleketlerine uğurlandı - Son Dakika
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