Şehit asker Mevlüt Yoğurtcu'nun ailesine acı haber verildi

Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Tank Sözleşmeli Er Mevlüt Yoğurtcu'nun şehadet haberi, Ankara'daki ailesine verildi.

Yoğurtcu'nun Keçiören'deki evi ve Pursaklar'daki babaevine belediye ekiplerince taziye çadırı kuruldu, Türk bayrakları asıldı.

Taziye evlerini ziyaret eden yetkililer, aileye acı haberi verdi. Yetkililer ve yakınları, aileye başsağlığı dileklerini iletti.

Şehidin yakınlarından Nevzat Taban, Yoğurtcu'nun çok iyi bir insan olduğunu belirterek, "Yaklaşık bir buçuk yıl önce evlendi. Düğününe de katıldık. 8 aylık çocuğu var. Ailesi, bir süre haber alamamış. Daha sonra komutanlar şehit olduğunu bildirdi." dedi.

Evli ve bir çocuk sahibi Yoğurtcu'nun cenazesi, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde bugün ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Pursaklar Şehitliği'nde defnedilecek.