Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 2 asker şehit oldu - Son Dakika
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Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 2 asker şehit oldu

27.07.2022 06:58
Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 2 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı Harekat Alanı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından üs bölgesine açılan taciz ateşi sonucunda Tnk. Söz. Er Mevlüt Yoğurtçu ve Tnk. Söz. Er Mert Otal'ın şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı Harekat Alanı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından üs bölgesine açılan taciz ateşi sonucunda Tnk. Söz. Er Mevlüt Yoğurtçu ve Tnk. Söz. Er Mert Otal'ın şehit olduğunu açıkladı.

MSB tarafından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı Harekat Alanı bölgesinde 26 Temmuz 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından bir ÜB'mize açılan taciz ateşi sonrasında kahraman silah arkadaşımız Tnk. Söz. Er Mevlüt Yoğurtcu ve Tnk. Söz. Er Mert Otal yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi. - ANKARA

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Kırıkkale'ye şehit ateşi düştü Kırıkkale'ye şehit ateşi düştü Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde bir asker şehit oldu Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde bir asker şehit oldu
Kaynak: İHA

Fırat, TNK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 2 asker şehit oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 2 asker şehit oldu - Son Dakika
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