Fırat Kalkanı Harekatı Bölgesinde Askerin Şehit Olması
54 dakika önce
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarınca Suriye'de icra edilen görev sırasında şehit olan Sözleşmeli Er Ramazan Önal'ın naaşı, Kilis'te düzenlenen törenin ardından memleketi Malatya'ya gönderildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK
) unsurlarınca Suriye
'de icra edilen görev sırasında şehit olan Sözleşmeli Er Ramazan Önal'ın naaşı, Kilis
'te düzenlenen törenin ardından memleketi Malatya
'ya gönderildi. Fırat
Kalkanı Harekatı alanında icra edilen görev esnasında şehit olan 23 yaşındaki Önal'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kilis Devlet Hastanesine getirildi. Şehidin cenazesi daha sonra düzenlenecek tören için Elbeyli
ilçesi Çıldıroba Askeri Üs Bölgesi'ne götürüldü.
Şehit Ramazan Önal'ın naaşı, askeri üs bölgesinde basına kapalı düzenlenen törenin ardından memleketi Malatya'ya uğurlandı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 07:53 Kaynak: AA
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