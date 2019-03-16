Fırat Kalkanı Harekatı Bölgesinde Askerin Şehit Olması
1 saat önce
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarınca Suriye'de icra edilen görev sırasında şehit olan Sözleşmeli Er Ramazan Önal'ın naaşı, memleketi Malatya'ya getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK
) unsurlarınca Suriye
'de icra edilen görev sırasında şehit olan Sözleşmeli Er Ramazan Önal'ın naaşı, memleketi Malatya
'ya getirildi. Fırat
Kalkanı Harekatı alanında icra edilen görev esnasında şehit olan 23 yaşındaki Önal'ın cenazesi, Kilis
'te düzenlenen törenin ardından memleketi Malatya'daki Yeşiltepe
Şehir Mezarlığı morguna getirildi.
Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze aracından askerlerin omzunda taşınarak morga nakledildi. Şehit Önal'ın yakınları, morgun önünde hazır bulundu.
Şehidin naaşı, öğle namazını müteakip Battalgazi
Ulu Cami'de kılınacak cenaze namazının ardından Battalgazi Sıptırız Kabristanı'nda toprağa verilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 01:21 Kaynak: AA
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