Son dakika: GAZİANTEP - Şehit Piyade Uzman Çavuş Muammer Yiğit memleketine uğurlandı - Son Dakika

Fırat Kalkanı Hareket bölgesinde bir askerin şehit olduğu öğrenildi.

Fırat Kalkanı Harekat bölgesindeki bir üs bölgesine yönelik saldırı düzenlendi. Saldırıda şehit olan askerin Piyade Uzman Çavuş Muammer Yiğit olduğu belirlendi.

Askeri araçla Türkiye'ye getirilen Yiğit'in naaşı Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından Asri Mezarlığa, daha sonra da konvoy eşliğinde Gaziantep Havalimanı'na götürüldü.

Burada düzenlenen törene şehidin eşi Özlem, annesi Fatma, kızı Dila Yiğit'in yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Toker, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Berk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan ve diğer protokol üyeleri ile şehidin silah arkadaşları katıldı.

Saygı duruşu, şehidin öz geçmişinin okunması ve İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından okunan duanın ardından Yiğit'in cenazesi, memleketi Tokat'a gönderilmek üzere askeri uçağa alındı.