Şehit Otal'ın cenazesi Kırıkkale'ye getirildi - Son Dakika
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Şehit Otal'ın cenazesi Kırıkkale'ye getirildi

27.07.2022 14:17
Şehit Otal'ın cenazesi Kırıkkale'ye getirildi

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü tarafından bir üsse açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er Mert Otal'ın cenazesi, memleketi Kırıkkale'ye getirildi.

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü tarafından bir üsse açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er Mert Otal'ın cenazesi, memleketi Kırıkkale'ye getirildi.

Gaziantep Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından uçakla Ankara'ya gönderilen Tankçı Sözleşmeli Er Mert Otal'ın cenazesi, kara yoluyla memleketi Kırıkkale'ye getirildi. Şehit Ceylan'ın naaşını, Yüksek İhtisas Hastanesi önünde ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen karşıladı. 24 yaşındaki şehidin cenazesi, bugün ikindi vakti Keskin ilçesindeki Çarşı Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. - KIRIKKALE

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Kaynak: İHA

Kırıkkale, Fırat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şehit Otal'ın cenazesi Kırıkkale'ye getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şehit Otal'ın cenazesi Kırıkkale'ye getirildi - Son Dakika
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