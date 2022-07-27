Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü tarafından bir üsse açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er Mert Otal'ın cenazesi, memleketi Kırıkkale 'ye getirildi.

Kaynak: İHA

Kırıkkale, Fırat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Şehit Otal'ın cenazesi Kırıkkale'ye getirildi - Son Dakika

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