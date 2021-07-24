Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde kirpi aracına saldırı: 2 şehit, 2 yaralı - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde kirpi aracına teröristlerce yapılan saldırıda, 2 askerin şehit olduğu, 2 askerin de yaralandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesindeki bir kirpi aracımıza teröristler tarafından yapılan saldırıda 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 arkadaşımız da yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Kirpi aracımıza yönelik gerçekleşen saldırı sonrası bölgedeki terör hedefleri belirlenerek derhal ateş altına alınmış ve etkili şekilde vurulmuştur. Terör mevzilerine yönelik cezalandırma atışlarımız sürmektedir. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız" ifadelerine yer verildi.

Haber: ANKARA,