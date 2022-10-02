Fırat Kalkanı bölgesinden acı haber! Özel harekat polisi şehit düştü - Son Dakika
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Fırat Kalkanı bölgesinden acı haber! Özel harekat polisi şehit düştü

02.10.2022 11:46

Suriye'de Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde terör örgütünün saldırısında özel harekat polisi Mustafa Çalışgan şehit düştü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, taziye mesajında söz konusu saldırıya karışan teröristlerin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Suriye'deki güvenlik faaliyetleri kapsamındaki bir üs bölgesine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Samsun Özel Harekat Şube Müdürlüğü personeli polis memuru Mustafa Çalışgan yaralandı. Yaralanan polis memuru, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 1 polis şehit oldu

Şehit Çalışgan'ın naaşı Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından Asri Mezarlığa, daha sonra da konvoy eşliğinde Gaziantep Havalimanı'na götürüldü. Burada düzenlenen törene, Gaziantep Valisi Davut Gül, Kilis Valisi Recep Soytürk, 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanı Selami Türker, CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, Gaziantep Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, CHP İl Başkanı Neşet Uçar ve diğer protokol üyeleri ile şehidin silah arkadaşları katıldı.

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 1 polis şehit oldu

MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ

Saygı duruşu, şehidin öz geçmişinin okunması ve İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından okunan duanın ardından Çalışgan'ın cenazesi, askeri uçakla memleketi Tokat'a uğurlandı.

2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından Şehit Mustafa Çalışgan için taziye mesajı paylaştı. Bakan Soylu, mesajında, "Suriye Fırat Kalkanı Harekat Bölgesinde; El-Bab'da, Ribat-2 Üs Noktası'na sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 2 teröristin etkisiz hale getirilmesinde kahramanca mücadele eden; ardından Tel Rıfat Bölgesi'nden atılan füze ile yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen kahraman özel harekat polisimiz Mustafa Çalışgan'a Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları, Türk Polis Teşkilatımız ve milletimize başsağlığı diliyorum. Rabbim şehidimizin; ailesine sabr-i cemil ihsan eylesin, makamını ali eylesin inşallah" dedi.

Malatya gündem haberleri... Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 1 polis şehit oldu
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Kaynak: AA

Fırat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fırat Kalkanı bölgesinden acı haber! Özel harekat polisi şehit düştü - Son Dakika

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