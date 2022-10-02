Şehit özel hareket polisi Çalışgan'ın acı haberi Tokat'taki ailesine ulaştı - Son Dakika
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Şehit özel hareket polisi Çalışgan'ın acı haberi Tokat'taki ailesine ulaştı

02.10.2022 12:22
Şehit özel hareket polisi Çalışgan'ın acı haberi Tokat'taki ailesine ulaştı

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde terör örgütünün saldırısında şehit olan özel hareket polisi 34 yaşındaki Mustafa Çalışgan'ın şehadet haberi, Tokat'ta yaşayan ailesine verildi.

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde terör örgütünün saldırısında şehit olan özel hareket polisi 34 yaşındaki Mustafa Çalışgan'ın şehadet haberi, Tokat'ta yaşayan ailesine verildi.

Suriye'de güvenlik faaliyetleri kapsamındaki bir üs bölgesine silahlı saldırıda şehit olan Samsun Özel Harekat Şube Müdürlüğü personeli Çalışgan'ın annesi Perihan Tekin'in Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan evine gelen emniyet yetkililer, acı haberi verdi.

Şehit için dua edildi, annesinin evine ve sokağa Türk bayrağı asıldı.

Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen şehit Çalışgan'ın naaşı, Tokat'ta ikindi vakti düzenlenecek cenaze törenin ardından toprağa verilecek.

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Kaynak: AA

Fırat, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehit özel hareket polisi Çalışgan'ın acı haberi Tokat'taki ailesine ulaştı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Şehit özel hareket polisi Çalışgan'ın acı haberi Tokat'taki ailesine ulaştı - Son Dakika
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