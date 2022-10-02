Suriye 'de güvenlik faaliyetleri kapsamındaki bir üs bölgesine silahlı saldırıda şehit olan Samsun Özel Harekat Şube Müdürlüğü personeli Çalışgan'ın annesi Perihan Tekin 'in Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan evine gelen emniyet yetkililer, acı haberi verdi.

Kaynak: AA

Fırat, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şehit özel hareket polisi Çalışgan'ın acı haberi Tokat'taki ailesine ulaştı - Son Dakika

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