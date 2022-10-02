Suriye 'de güvenlik faaliyetleri kapsamındaki bir üs bölgesine silahlı saldırıda şehit olan Samsun Özel Harekat Şube Müdürlüğü personeli Çalışgan'ın naaşı, Gaziantep 'ten askeri uçakla Tokat Havalimanı 'na getirildi.

Kaynak: AA

Fırat, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şehit Özel Harekat Polisi Çalışgan, Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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