Şehit Özel Harekat Polisi Çalışgan, Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Şehit Özel Harekat Polisi Çalışgan, Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı

02.10.2022 17:02

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde terör örgütünün saldırısında şehit olan özel harekat polisi 34 yaşındaki Mustafa Çalışgan'ın cenazesi, memleketi Tokat'ta toprağa verildi.

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde terör örgütünün saldırısında şehit olan özel harekat polisi 34 yaşındaki Mustafa Çalışgan'ın cenazesi, memleketi Tokat'ta toprağa verildi.

Suriye'de güvenlik faaliyetleri kapsamındaki bir üs bölgesine silahlı saldırıda şehit olan Samsun Özel Harekat Şube Müdürlüğü personeli Çalışgan'ın naaşı, Gaziantep'ten askeri uçakla Tokat Havalimanı'na getirildi.

Burada uçaktan alınan şehidin Türk barağına sarılı tabutu, polislerin omuzlarında taşınarak Tokat Belediyesine ait cenaze aracına götürüldü, ardından Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şehidin cenazesi, bir süre sonra morgdan alınarak anne Perihan Tekin'in Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan evinin önüne getirildi ve helallik alındı.

Daha sonra şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Cumhuriyet Meydanı'nda hazırlanan alana konuldu.

Şehidin naaşı, ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Erenler Mezarlığı'nda bulunan şehitlikte toprağa verildi.

Cenaze namazına şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Samsun Valisi Zülkif Dağlı, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Çoban, Tokat İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, Samsun İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal ile vatandaşlar katıldı.

YORUMLAR
500
Bakan Soylu, Tokat'ta şehit Çalışgan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu Bakan Soylu, Tokat'ta şehit Çalışgan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı şehit cenazesinde gözyaşlarını tutamadı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı şehit cenazesinde gözyaşlarını tutamadı BAKAN SOYLU'DAN, ŞEHİDİN AİLESİNE TAZİYE BAKAN SOYLU'DAN, ŞEHİDİN AİLESİNE TAZİYE
Kaynak: AA

Fırat, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehit Özel Harekat Polisi Çalışgan, Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:26 Oyuncu Merve Boluğur, düğün karelerini paylaşmaya devam ediyor!
00:20 CHP'nin ev sahipliğinde toplanan 6'lı masadan Cumhurbaşkanı adayı için yeni bir kriter daha geldi!
00:19 Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinden Rıdvan Dilmen'i çok şaşırtan detay: Uzun süredir görmemiştim
00:05 Gaziantep'te fahiş kira artışına tepki gösteren vatandaşlar eylem yaptı!
00:04 Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine damga vuran hareket! Valerien Ismael'in o hareketi maçın önüne geçti
23:56 Gündeme damga vuran seçim anket! HDP'deki yükseliş ve İYİ Parti'deki düşüş gözler önüne serildi
23:47 Valerien Ismael, derbi sonu Weghorst ile ne konuştu? Merak edilen soruyu canlı yayında cevapladı
23:16 İsveç'te yeni skandal! İran'a yönelik protestoda terör örgütü YPG/PKK paçavraları açıldı
23:14 Jorge Jesus, Beşiktaş derbisinin değerlendirmesini yaptı: İki taraf için de iyi sonuç değil
23:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözleriyle panikleyen Yunanistan'dan halka çağrı: Tüm güçlerimizi alarma geçirdik, korkmayın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2022 00:49:07. #1.11#
SON DAKİKA: Şehit Özel Harekat Polisi Çalışgan, Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement