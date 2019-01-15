Fırat Kalkanı Harekatı İçin Kurbanlı Uğurlama

Fırat Kalkanı Harekatı için kurbanlı uğurlama Bitlis Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi personelinden oluşan 13 kişilik ekip göreve dualar ve kurban kesilmesiyle uğurlandıBİTLİS - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatına sağlık desteği vermek amacıyla...

Fırat Kalkanı Harekatı için kurbanlı uğurlama

Bitlis Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi personelinden oluşan 13 kişilik ekip göreve dualar ve kurban kesilmesiyle uğurlandı



BİTLİS - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatına sağlık desteği vermek amacıyla Bitlis Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi personelinden oluşan 13 kişilik ekip göreve dualar ve kurban kesilmesiyle uğurlandı.

Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü önünde düzenlenen uğurlama törenine katılan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, ekibin Kilis'in Çobanbey sınırında görev yapacağını belirterek, başarılar diledi. Vali Çağatay, "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'de yürütülen operasyonlarda görev almak üzere bölgemizden sağlık ekiplerini bugün bölgeye gönderiyoruz. Suriye'nin hemen bu tarafında zorda kalan, yaralanan ve sağlık problemi yaşayanlara destek olmak amacıyla görev yapacaklar. Kendilerine şimdiden hayırlı vazifeler diliyorum. İnşallah kazasız belasız orada çalışır ve ailelerinin yanına dönerler. Kazasız belasız güzel vazifeler diliyorum" dedi.

Vali Çağatay'ın açıklamalarının ardından göreve gidecek sağlık ekipleri için kurban kesildi. Bitlis İl Müftüsü Faysal Geylani tarafından yapılan duanın ardından ekipler, 4 araçlık bir konvoy şeklinde Kilis'e gitmek üzere yola çıktılar.

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