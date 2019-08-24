Son Dakika Haberleri: Fırat Kalkanı Harekatı'nın 3. yılı
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Fırat Kalkanı Harekatı'nın 3. yılı

1 saat önce

Suriye'deki sivillerin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla TSK ve ÖSO el ele vermiş, Fırat Kalkanı Harekatını başlatmıştı.

Suriye'deki sivillerin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla TSK ve ÖSO el ele vermiş, Fırat Kalkanı Harekatını başlatmıştı.

Harekatın başladığı 24 Ağustos 2016 tarihinin üzerinden üç yıl geçti. Operasyonun ilk gününde, Gaziantep'in Karkamış ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Cerablus ilçesi, 23 Şubat 2017'de ise Bab ilçesi DEAŞ'tan kurtarıldı.

Harekatla, iki ilçe arasında bulunan ve 2 bin 55 kilometrekare alana yayılmış yerleşimler 217 günde terörden temizlendi.

Dönemin Başbakanı Binali Yıldırım, 29 Mart 2017'de harekatın bittiğini duyurmuştu. 2 gün sonra da Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, harekatın başarıyla tamamlandığı ifade edilmişti.

Harekatın tamamlanmasının ardından bölgedeki TSK ve ÖSO birlikleri, bölgenin güvenliğini sağlamaya ve terör nedeniyle yerinden edilen sivillerin geri dönmesi için gerekli koşulları oluşturmaya yöneldi.

Fırat Kalkanı Harekatı'nın simge şehri Suriye'nin Cerablus ilçesine dönen binlerce aile, yarım bıraktıkları umutlarına tekrar kavuşmanın sevincini yaşadı. Hayatın normale dönmesi için sağlık, eğitim ve hizmet alanlarında da yoğun katkıda bulunan Türkiye'nin destekleri sayesinde bölgenin nüfusu 2 milyona yaklaştı.

(İHA)

Suriye, Fırat, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 03:45 Kaynak: İHA
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