Fırat Kalkanı Harekatı sahasında halk, Türk lirasını tercih ediyor - Son Dakika

Fırat Kalkanı Harekatı sahasında halk, Türk lirasını tercih ediyor

Suriye'de, yerel para birimi Suriye lirasının (SL) yüksek değer kaybı, Fırat Kalkanı Harekatı sahasındaki sivilleri Türk lirası (TL) kullanmaya yöneltti.

Suriye'de, yerel para birimi Suriye lirasının (SL) yüksek değer kaybı, Fırat Kalkanı Harekatı sahasındaki sivilleri Türk lirası (TL) kullanmaya yöneltti.

SL'nin dolar karşısında yüksek değer kaybetmesiyle Kilis'in karşısındaki Halep iline bağlı Azez ile Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Bab, Cerablus, Çobanbey bölgelerinde siviller TL kullanmaya başladı.

Bölgedeki fırınlar, marketler, eczaneler, kasaplar, akaryakıt istasyonları ve pazarlarda Türk lirası kullanılıyor.

Suriye Geçici Hükümeti Ekonomi Bakanı Abdulhakim El Mısri AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bilindiği üzere Suriye, bütün dünya mali göstergelerine göre kalkınma konusunda çok geride yer alıyor. Bunlara ek olarak Sezar yasası, Lübnan'daki protestolar ve Esed rejimi ile Mahluf arasındaki aile içi çatışma bütün SL'nin değer kaybetmesine neden oldu." ifadesini kulandı.

Rejimin yaşadığı ekonomik krizin, muhaliflerin kontrolündeki bölgelere de yansıdığını belirten El Mısri, "Çözüm üretmek amacıyla komşu ülkemizin para birimi TL kullanma kararı aldık. TL/dolar çalışılması bölge halkının yaşamını kolaylaştıracaktır." şeklinde konuştu.

TL'nin PTT şubeleri aracılığıyla bölge halkı tarafından temin edildiğini dile getiren El Mısri, "Madeni paralar artık tüm bölgede kullanılıyor, TL kullanımı bölge halkına destek oldu. Tüccarların ve bölgenin alım gücünü korumayı hedefliyoruz. Halk zaten bu adımın atılmasından yanaydı. Bu da işimizi kolaylaştırdı." değerlendirmesinde bulundu.

Fırat Kalkanı Harekatı sahasında yaşayan Abdullah Şukayr, "Suriyeli vatandaş artık TL ile işlem ve alışveriş yapmayı tercih ediyor. Çünkü SL, dolar karşısında çok dalgalı ve stabil değil. Bir de değeri kalmadı. TL ise dolar karşısında daha sabit." dedi.

Döviz bürosu sahibi Muhammed Haşim de "SL'nin dolar karşısında erimesi, en önemlisi halkın günlük ihtiyaçlarını karşılayamaması bütün bunlar bölgeyi TL ile işlem ve alışverişe yöneltti." ifadesini kullandı.

Bölge halkının ekmeği TL ile daha ucuz alabildiğini belirten Haşim, "Başlangıçta TL'nin küçük ve büyük banknotları bulunmuyordu ancak şu an PTT arcılığıyla temin edilebiliyor." dedi.

Beşşar Esed'in ülkenin ekonomik gücünü büyük ölçüde elinde tutan oligark kuzeni Rami Mahluf'u tasfiye etmesinin ardından ABD'nin Esed rejimine karşı uygulamaya koyduğu "Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası"nın rejim ekonomisini olumsuz etkilemesi bekleniyor.

Bu yılın başında 1 dolar 1000 SL'ye denk gelirken, son günlerde 4000 SL seviyelerine yaklaşmıştı.

Suriye Merkez Bankası da önceki gün, SL'de devalüasyona gidildiğini, karaborsadaki baskıyı hafifletmek ve işlemlerde resmi kanalların kullanımını teşvik etmek için resmi dolar kurunu 704'ten 1256 Suriye lirasına yükselttiğini duyurmuştu.

Fırat Kalkanı Harekatı sahasında halk, Türk lirasını tercih ediyor

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 12:22 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fırat Kalkanı Harekatı sahasında halk, Türk lirasını tercih ediyor - Son Dakika

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