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Fırat Kalkanı Harekatı şehidi Göktan Özüpek için mevlit okutuldu - Son Dakika

Fırat Kalkanı Harekatı şehidi Göktan Özüpek için mevlit okutuldu

22.12.2021 11:21
Fırat Kalkanı Harekatı şehidi Göktan Özüpek için mevlit okutuldu

Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen Kırklarelili Astsubay Göktan Özüpek için şehadetinin 5. yılında mevlit okutuldu.

Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen Kırklarelili Astsubay Göktan Özüpek için şehadetinin 5. yılında mevlit okutuldu.

Hızırbey Camisi'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okunarak Özüpek ve tüm şehitler için dualar edildi.

Programa, Özüpek'in yakınları, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Bülent Şengörür, AK Parti Kırklareli İl Başkanı Alper Çiler ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan, İl Başkanı Çiler ve AK Parti İl Başkanlığı Gençlik Kolları üyeleri Özüpek'in ailesini ziyaret etti.

Fırat Kalkanı Harekatı şehidi Göktan Özüpek için mevlit okutuldu

Kırklareli, Astsubay, Şehit, Fırat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fırat Kalkanı Harekatı şehidi Göktan Özüpek için mevlit okutuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fırat Kalkanı Harekatı şehidi Göktan Özüpek için mevlit okutuldu - Son Dakika
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