Son Dakika Haberleri: Fırat Kalkanı Şehidi Akın Acar'ın annesinden Barış Pınarı Harekatı'na destek
Son Dakika Güncel Fırat Kalkanı Şehidi Akın Acar'ın annesinden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Fırat Kalkanı Şehidi Akın Acar'ın annesinden Barış Pınarı Harekatı'na destek

49 dakika önce

Türkiye'nin 2016 yılında Suriye'ye düzenlediği Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El-Bab bölgesinde şehit olan Uzman Çavuş Akın Acar'ın Çorlu'da ikamet eden annesi Fadime Acar, Suriye'ye düzenlenen Barış Pınarı Harekatına ilişkin gelişmeleri televizyonlardan takip ediyor.

Fırat Kalkanı Şehidi Akın Acar'ın annesinden Barış Pınarı Harekatı'na destek, System.String[]

Türkiye'nin 2016 yılında Suriye'ye düzenlediği Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El-Bab bölgesinde şehit olan Uzman Çavuş Akın Acar'ın Çorlu'da ikamet eden annesi Fadime Acar, Suriye'ye düzenlenen Barış Pınarı Harekatına ilişkin gelişmeleri televizyonlardan takip ediyor.


Şehit annesi Fadime Acar, "Bu harekatı seyrederken ilk günler geliyor aklıma. Çocuklarımızın Suriye'ye ilk girdiği günler geliyor aklıma. Bayağı şehit verdik. Şimdiki operasyonda hiçbir anneler ağlasın istemiyorum. Hiçbir şehit gelsin istemiyorum. Hiçbir şehit haberi duymak istemiyoruz artık biz. Biz güçlüyüz. Biz anneyiz, biz askerlerimizin arkasındayız hep. Ama istiyorum ki hiçbir zaman çocuklarımız şehit gelmesin. Anneler hep ağlıyor, anneler hep üzgün, çocuklar hep babasız. Kıyamıyorum, böyle baktıkça, televizyonda seyrettikçe hep o günler aklıma geliyor. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı Harekatı hep onlar aklımda. Seyrettiğim zaman, çocuklarımız, evlatlarımız için dua ediyorum. Yavrularımız hep geri gelsin, ayakları taşa değmesin yavrularımızın" dedi.


Gözünü bir an olsun televizyondan ayırmayan şehit annesi Fadime Acar tüm gelişmeleri büyük bir dikkatle takip ediyor. - TEKİRDAĞ

Barış Pınarı Harekatı, Suriye, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 02:13 Kaynak: İHA
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