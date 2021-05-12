Fırat Kalkanı şehidinin babası: Bayramlar sensiz geçmiyor - Son Dakika

Fırat Kalkanı şehidinin babası: Bayramlar sensiz geçmiyor

12.05.2021 14:19
Fırat Kalkanı şehidinin babası: Bayramlar sensiz geçmiyor, System.String[]

SURİYE'de 5 yıl önceki Fırat Kalkanı Operasyonu sırasında şehit düşen Piyade Astsubay Üstçavuş Kıvanç Kaşıkçı'nın babası Ramazan Kaşıkçı, Ramazan Bayramı arifesinde, oğlunun mezarına giderek, "Çok özledim yavrum seni, bayramlar sensiz geçmiyor" dedi.

SURİYE'de 5 yıl önceki Fırat Kalkanı Operasyonu sırasında şehit düşen Piyade Astsubay Üstçavuş Kıvanç Kaşıkçı'nın babası Ramazan Kaşıkçı, Ramazan Bayramı arifesinde, oğlunun mezarına giderek, "Çok özledim yavrum seni, bayramlar sensiz geçmiyor" dedi.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle Ramazan Bayramı arifesinde ve bayramın 1'inci gününde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan şehit aileleri, şehitlerinin mezarlarını ziyaret etti. Çanakkale'de de şehit yakınları, Esenler Mahallesi'ndeki Hastanebayırı Şehitliği'nde şehitlerini ziyaret edip, dua okudu.

5 yıl önce Suriye'deki Fırat Kalkanı Operasyonu'nda şehit olan Çanakkaleli Piyade Astsubay Üstçavuş Kıvanç Kaşıkçı'nın babası Ramazan Kaşıkçı da, oğlu Kıvanç Kaşıkçı'nın mezarı başında dua edip, gözyaşı döktü.  Oğlunun mezar taşındaki fotoğrafını öperken gözyaşlarına hakim olamayan şehit babası Ramazan Kaşıkçı, "Yavrum hakkını helal et, biz senden razıyız. Yüce Allah'ım da senden razı olsun.Sen memleketin, bayrağımız, yurdumuz ve bu millet için, başkalarının çocukları öksüz kalmasın diye, kendi evladını öksüz bıraktın. Yavrum  bizleri boynu bükük bıraktın. Çok özledim yavrum seni. Bayramlar sensiz geçmiyor. Bir insan ancak ülkesi, milleti için yürekten bu ülkeyi, askerliği çok sever. Oğlum ben seni toprağa gömmedim. Yüce Türk milletinin kalbine gömdüm. Şehitler diyarındaki ebedi mekanında rahat ve huzur içinde uyu yavrum."'ŞEHİDİMİZ YÜREĞİMİZDE, GÖNLÜMÜZDE'Sokağa çıkma kısıtlamasında şehitlik ziyaretine izin verilmesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür eden Ramazan Kaşıkçı, "Biz sadece belirli günlerde değil, her zaman burada şehit oğlumuzun mezarı başındayız. Çünkü şehidimiz yüreğimizde, gönlümüzde, her an, her saniye bizimle beraber. Ben zamanı geliyor geceleri bile oğlumun mezarı başında oluyorum. Elimden gelse onunla beraber yatacağım. Bu sevgi asla tarif edilemeyen bir sevgi.  Allah'ıma şükürler olsun ki, beni de şehit babası yaptı. Allah'ım mekanını cennet eylesin, nur içinde yatırsın" diye konuştu.Suriye'de yürütülen Fırat Kalkanı Operasyonu'nun 98'inci gününde Türk Silahlı Kuvvetleri ile irtibatı kesilen iki askerden biri olan Çanakkaleli Piyade Astsubay Üstçavuş Kıvanç Kaşıkçı'nın 40 gün sonra şehit haberi gelmişti.

Şehit yakınları Seyhun Eriş ve eşi Elmas Eriş de, Tunceli'de 2003 yılında şehit düşen yeğenleri Jandarma Komanda Er Engin Eriş'in Hastanebayırı Şehitliği'ndeki şehit mezarını ziyaret edip, dua etti.


- Çanakkale
Fırat Kalkanı şehidinin babası: Bayramlar sensiz geçmiyor
Fırat Kalkanı şehidinin babası: Bayramlar sensiz geçmiyor
Fırat Kalkanı şehidinin babası: Bayramlar sensiz geçmiyor
Fırat Kalkanı şehidinin babası: Bayramlar sensiz geçmiyor
Fırat Kalkanı şehidinin babası: Bayramlar sensiz geçmiyor
Fırat Kalkanı şehidinin babası: Bayramlar sensiz geçmiyor
Fırat Kalkanı şehidinin babası: Bayramlar sensiz geçmiyor
Fırat Kalkanı şehidinin babası: Bayramlar sensiz geçmiyor
Fırat Kalkanı şehidinin babası: Bayramlar sensiz geçmiyor
Fırat Kalkanı şehidinin babası: Bayramlar sensiz geçmiyor
Fırat Kalkanı şehidinin babası: Bayramlar sensiz geçmiyor
Fırat Kalkanı şehidinin babası: Bayramlar sensiz geçmiyor
Fırat Kalkanı şehidinin babası: Bayramlar sensiz geçmiyor
Fırat Kalkanı şehidinin babası: Bayramlar sensiz geçmiyor
Fırat Kalkanı şehidinin babası: Bayramlar sensiz geçmiyor

Piyade, Suriye, Şehit, Fırat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Fırat Kalkanı şehidinin babası: Bayramlar sensiz geçmiyor - Son Dakika


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